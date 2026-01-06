El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Estas son las diferencias entre una gripa común y la influenza, epidemióloga explicó

Sandra Viviana Muñoz, médica epidemióloga, estuvo en los micrófonos de Salud y Algo más, este 6 de enero para hablar sobre las diferencias entre la gripa y la influenza.

La especialista comentó que el resfriado común es cuando únicamente se presenta congestión nasal sin otros síntomas adicionales y la gripa puede identificarse por tener síntomas cómo fiebre, malestar general o debilidad en el cuerpo.

Muñoz explicó que con la influenza es un poco más difícil diferenciarlo pues los síntomas suelen ser muy similares, lo que lo diferencia en este sentido es la intensidad de estos “por los síntomas podemos diferenciarlo un poco, pero definitivamente o lo único que nos da la certeza de saber, es COVID, es influenza H3N2 o es otro virus, es el panel viral”.

¿Cuáles son los cuidados?

La experta enfatizó en que el autocuidado y la prevención son fundamentales para evitar los contagios por lo que explicó algunas de las medidas que se pueden tomar.

Lo principal según la médica, el lavado de manos disminuye el contagio hasta un 50%, la vacunación contra la influenza es muy importante sobre todo en menores de 5 años, mayores de 60 y quienes padecen enfermedades crónicas.

Y si ya presenta síntomas, lo recomendado es guardar reposo en casa. En caso de que esto no sea posible, se debe usar el tapabocas de forma correcta, cubriendo nariz y boca, según la experta.

Escuche la entrevista completa:

