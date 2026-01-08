Defensoría llama a la unidad nacional tras tensiones entre Colombia y EE.UU.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado a la unidad nacional y al respeto por las instituciones democráticas en medio de las recientes tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, al advertir sobre los riesgos de desconocer los principios constitucionales en escenarios de crisis.

“En momentos de crisis suele aflorar la incertidumbre y la confusión. Sin embargo, es necesario aferrarnos a los principios que nos unen como nación”, señaló la defensora, al recordar que hace 34 años una Asamblea Nacional Constituyente plural expidió la Constitución de 1991, la cual proyectó un Estado social y democrático de derecho basado en la soberanía popular y el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional.

Marín enfatizó que la Carta Política establece que el presidente de la República, elegido democráticamente cada cuatro años, “simboliza la unidad nacional”, y subrayó que el pluralismo, incluso el ideológico, no puede traducirse en el desconocimiento de la autoridad legítima.

“La rendición de cuentas a la que está sometido el jefe de Estado, como todas las personas que ejercen funciones públicas, no puede ir en detrimento del respeto por las instituciones democráticas”, afirmó.

La defensora del Pueblo recordó además que Colombia hace parte de un orden internacional sustentado en la igualdad soberana de los Estados y en el propósito común de preservar la paz y la seguridad internacionales, principios que el país ha aceptado y que deben orientar la política exterior.

Por último, Iris Marín instó a no renunciar a esos valores y a defenderlos, especialmente ahora que, según indicó, “el presidente Gustavo Petro y el presidente de los Estados Unidos han abierto un canal diplomático”.

“Que esos principios nos guíen en toda circunstancia, especialmente en las más difíciles”, concluyó.

