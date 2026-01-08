Judicial

Enviaron a prisión a presunto responsable de desaparición y muerte de un contador en Barranquilla

Según la Fiscalía, el cadáver de la víctima fue hallado 10 días después con lesiones de arma blanca en el tórax y en el rostro.

Imagen de referencia Getty Images / Johannes Kroemer

Un juez de control de garantías envió a prisión a Jorman Rodríguez Huyke por su presunta participación en la desaparición y el homicidio de un reconocido contador de Barranquilla (Atlántico).

Los hechos ocurrieron el martes 15 de abril de 2025, cuando salió a pasear a su mascota en un sector de la localidad del suroccidente de Barranquilla.

La Fiscalía, además, reveló que luego de 10 días de búsqueda, el cadáver fue encontrado en el municipio de Sitionuevo (Magdalena), con múltiples heridas de arma blanca en el tórax y el rostro.

De acuerdo con el ente acusador, “el imputado es señalado de recibir el vehículo en el que la víctima habría sido trasladada en contra de su voluntad y, al parecer, lo condujo durante la comisión del hecho delictivo”.

