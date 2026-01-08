Exministro de Cultura Juan David Correa se suma al proceso de paz con los comuneros del Sur

Mediante una resolución firmada el pasado 22 de diciembre, el presidente Gustavo Petro designó al escritor y exministro de Cultura Juan David Correa como delegado del Gobierno en este proceso.

El nombramiento de Correa se produce tras la salida de Clemencia Carabalí, lideresa social del Cauca y defensora de derechos humanos, quien integraba la delegación del Ejecutivo desde septiembre de 2024, cuando se instaló la mesa de negociación con esa estructura.

Juan David Correa se suma al equipo negociador conformado por Carlos Erazo, Ángela María Robledo, Andrei Giovani Gómez y Pablo Francisco Pardo.

Los Comuneros del Sur están bajo el liderazgo de alias “HH”, señalado como el máximo cabecilla de esta facción que se escindió del ELN y que tiene presencia en zonas rurales del departamento de Nariño.

Alias ‘HH’ es identificado por las autoridades como la cabeza visible de ese grupo armado, con influencia en estructuras locales y participación directa en la decisión de apartarse del ELN para adelantar un proceso de diálogo con el Gobierno Nacional.

El pasado 19 de noviembre, en el resguardo indígena de Gran Mallama, se cerró oficialmente la consulta previa para la instalación de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT), donde se concentrarán integrantes de ese grupo armado como parte de su tránsito hacia la vida civil.

Escuche W Radio en vivo: