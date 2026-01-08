“El presidente de Colombia lo está llamando”: la curiosa nota a Trump retratada por el NYT

“El presidente de Colombia Gustavo Petro lo está llamando”. Ese es el mensaje que se lee en una nota retratada por el fotógrafo Doug Millls, del New York Times.

Mientras Trump sostenía una entrevista justamente con periodistas del reconocido diario neoyorquino, la nota le avisaba sobre una llamada de Petro.

De hecho, el diario, en su artículo principal, señala que la llamada, de cerca de una hora, pareció disipar cualquier amenaza inmediata de una acción militar de Estados Unidos.

Es de destacar que el presidente Trump, semanas antes, había respondido a una pregunta de W Radio señalando que Petro sería “el siguiente”. La frase pronunciada más de tres veces en el salón Roosevelt generó conmoción en Colombia.

Y recientemente, Trump calificó a Petro como “un enfermo”, asociándolo con altas cifras de narcotráfico proveniente de Colombia.