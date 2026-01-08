Gobierno busca que personas y empresas paguen más por energía para cubrir millonaria deuda de Air-e

El Ministerio de Minas publicó un borrador de resolución con el que buscará que los usuarios, tanto personas en sus residencias como empresas, paguen un aumento en su tarifa de energía para cubrir la billonaria deuda de Air-e, empresa intervenida por el Gobierno desde septiembre de 2024.

A las personas les podría subir en alrededor de $ 1.200 pesos la tarifa de luz en su recibo mensual, mientras que para las grandes empresas la cifra ascendería hasta los $ 40 millones de pesos, según estimaciones del sector.

Con esto, se busca cubrir los $ 2,5 billones de pesos que debe esta empresa que brinda el servicio de energía en el Caribe.

Incluso, el Gobierno señala que sin esta medida se vuelve intrínsecamente vulnerable a la insolvencia de esta empresa.

“Los análisis presentados por XM y los análisis internos realizados por este Ministerio llevan a expedir la presente Resolución, con el objeto de evitar las posibles afectaciones en la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica como consecuencia de los riesgos financieros altos y sus impactos en la operación de generadores y transmisores, por las deudas de las empresas intervenidas por la SSPD”, se lee en el borrador de resolución.

Y es que para este Ministerio la situación financiera de ese prestador de la Región Caribe corresponde a una “circunstancia extraordinaria que amenaza afectar el sector eléctrico colombiano” y, por consiguiente, habilita la intervención regulatoria urgente.

En concreto, lo que hará el Gobierno será que la CREG adoptará unas medidas necesarias para garantizar la continuidad y confiabilidad en la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica y sus actividades complementarias, medidas que deberán permanecer en el tiempo según la Comisión disponga.

“Que en el marco de estas medidas, incluya en el cálculo del costo de las restricciones un valor que permita el pago del 50% de la deuda de los agentes intervenidos del sector eléctrico que participan en el Mercado Eléctrico Colombiano con corte al 30 de noviembre de 2025 y que están ocasionando riesgo sistémico en la operación del Mercado Eléctrico Colombiano. Dicho valor será liquidado y recaudado de manera mensual por el ASIC y distribuido entre los agentes del Mercado a prorrata de las obligaciones pendientes identificadas por el ASIC en sus informes, por parte de los agentes intervenidos con el mercado de energía mayorista con corte al 30 de noviembre de 2025”, se lee en la argumentación de esta cartera.

Le puede interesar: Exinterventora de Air-e entregó millonario contrato a esposa de mencionado en Centros Poblados

Pero mientras la Comisión reglamenta la confiabilidad para la mitigación del riesgo sistémico, el ASIC deberá recaudar, de entre la demanda del sistema interconectado nacional (SIN), un valor de $ 8 pesos por kilovatio-hora, como un valor complementario en la componente de restricciones.

Escuche W Radio en vivo aquí: