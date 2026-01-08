El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“La música me ha permitido agarrarme de algo para soltar”: Maite sobre su cambio personal y musical

Maite Rojas Bustamante, reconocida por su versatilidad como cantante, actriz y vocal coach, habló en La Hora del Regreso sobre cómo su carrera ha sido el refugio necesario para transitar etapas de profunda transformación.

Maite reflexionó sobre el impacto de la voz, no solo como una herramienta técnica, sino como una expresión terapéutica “la voz es algo que libera muchísimo y es un poder muy oculto de cada uno, la gente en realidad no es tan consciente”.

Su trayectoria, que incluye colaboraciones con figuras como Juliana Velásquez e Inés Gaviria, ha nutrido una propuesta musical que hoy la lleva a la introspección. La artista sostiene que la voz posee un poder liberador; en su caso, la creación de temas como “Vacío” la ha ayudado a procesar decisiones difíciles y aceptar la desconexión en las relaciones.

Este camino emocional seguirá con el lanzamiento del sencillo “Amiga escúchame” en febrero y el EP “Desde Adentro”, al que describió como un diario de vulnerabilidad. Apoyada en su núcleo familiar, Maite ha convertido su voz, en una herramienta de sanación y libertad personal.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause “La música me ha permitido agarrarme de algo para soltar”: Maite sobre su cambio personal y musical 03:37 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: