“Yo me hago llamar el rey de la champeta urbana”, Kevin Flórez sobre su carrera musical

El cantante Kevin Flórez pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso para hablar sobre su carrera musical y la evolución del género musical champeta.

Floréz contó que la música urbana siempre ha estado en su entorno familiar y social por lo que siempre ha estado ligado a esta “yo me crié en un barrio popular donde diariamente sonaba música de champeta y, por ende, me corre por la sangre la música champetúa”.

El cantante se considera “el rey de la champeta urbana”, porque en su crecimiento musical tomó la decisión combinar lo tradicional de la champeta con sonidos de dance hall y otros ritmos urbanos “fui quien descubrió de pronto esa mezcla y le dimos ese toque donde grabaron artistas como Nicky Young, de la Ghetto, Joe Willy Randy”.

También habló sobre la expansión a nivel nacional del género, sobre todo en el centro del país, donde ha tenido un gran alcance: “agradezco y amo tanto Bogotá con mi vida porque también ha crecido mucho la champeta por ese lado, hacemos conciertos grandes, Royal Center, entonces son cosas que han venido marcando con el tiempo”. Lo que también se relaciona con el nacimiento con nuevos artistas, como el cantante Zaider, “uno de los artistas que crecieron escuchándome, que yo les di consejo y ahora mismo está haciendo una buena champeta”.

El artista habló sobre su próximo proyecto, un álbum en el cual reconoció que ha trabajado mucho, “sé que les va a gustar mucho este álbum, con el favor de Dios, lo estoy trabajando concentrado, estoy haciendo campamentos con artistas duros, bueno, estoy en ese proceso”.

Escuche la entrevista completa:

