Mayté Montero, una de las gaiteras más representativas de Colombia habló sobre su trayectoria

Mayté Montero, gaitera colombiana pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso donde habló sobre su trayectoria en la música tradicional colombiana.

La artista recordó que su vínculo con la gaita nació en la universidad como un “amor a segunda vista”, transformándose en un proyecto de vida que la llevó a colaborar con leyendas como Joe Arroyo, Totó la Momposina y Carlos Vives.

Montero ha transformado la ejecución del instrumento mediante una patente de boquillas removibles, un avance que soluciona problemas históricos de mantenimiento en el instrumento. Antes, los músicos dependían de materiales frágiles como plumas de pato; ahora, gracias a su diseño, es posible usar repuestos funcionales que facilitan el transporte y la durabilidad de la gaita.

Aseguró que esto garantiza la permanencia del legado cultural en las nuevas generaciones al profesionalizar su uso en escenarios globales. La artista reafirmó que su compromiso sigue siendo innovar para que las raíces del país se mantengan vigentes, conectando el alma de la tradición con las exigencias del mundo contemporáneo.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause Mayté Montero, una de las gaitera más representativas de Colombia habló sobre su trayectoria 03:24 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: