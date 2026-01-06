“El sentir me permite la creación”: Henry Pimienta, creador del Primer Portafolio de Obras Wayúu
Henry Pimienta, en su proyecto el ‘Primer Portafolio de Obras Wayúu’, integra mitología y tradiciones ancestrales en un instrumento ajeno a su cultura original
Henry Pimienta Pushaina, guitarrista nacido en Uribia, La Guajira, estuvo en los micrófonos de La Hora del Regreso para hablar sobre cómo ha transformado la música tradicional de su comunidad.
Como creador del primer Portafolio de Obras Wayúu para guitarra, su proyecto integra mitología y tradiciones ancestrales en un instrumento ajeno a su cultura original, estableciendo un vínculo entre el territorio guajiro y los escenarios internacionales.
Pimienta relató que su vocación surgió bajo la guía de su padre, un músico autodidacta. Tras abandonar la ingeniería mecánica para seguir su formación artística, se convirtió en el primer graduado de músico de su municipio.
Su enfoque desafía los estándares rígidos de la academia; para él, la creación artística nace del sentimiento por encima del deber técnico, permitiendo que el público perciba la guitarra como un sonido propio de la cultura indígena.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda las noticias de todos los personajes de Colombia y el mundo
Pimienta ha desempeñado un rol clave como gestor en el programa “Sonidos para la construcción de paz”, coordinando procesos formativos que respetan la cosmovisión y los oficios ligados a la música en las comunidades. Actualmente, el músico prepara un segundo volumen de su portafolio.
Escuche la entrevista completa:
“El sentir me permite la creación”: Henry Pimienta, creador del Primer Portafolio de Obras Wayuú
16:21
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles