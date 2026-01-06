“El sentir me permite la creación”: Henry Pimienta, creador del Primer Portafolio de Obras Wayúu

Henry Pimienta Pushaina, guitarrista nacido en Uribia, La Guajira, estuvo en los micrófonos de La Hora del Regreso para hablar sobre cómo ha transformado la música tradicional de su comunidad.

Como creador del primer Portafolio de Obras Wayúu para guitarra, su proyecto integra mitología y tradiciones ancestrales en un instrumento ajeno a su cultura original, estableciendo un vínculo entre el territorio guajiro y los escenarios internacionales.

Pimienta relató que su vocación surgió bajo la guía de su padre, un músico autodidacta. Tras abandonar la ingeniería mecánica para seguir su formación artística, se convirtió en el primer graduado de músico de su municipio.

Su enfoque desafía los estándares rígidos de la academia; para él, la creación artística nace del sentimiento por encima del deber técnico, permitiendo que el público perciba la guitarra como un sonido propio de la cultura indígena.

Pimienta ha desempeñado un rol clave como gestor en el programa “Sonidos para la construcción de paz”, coordinando procesos formativos que respetan la cosmovisión y los oficios ligados a la música en las comunidades. Actualmente, el músico prepara un segundo volumen de su portafolio.

