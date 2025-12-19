La Orquesta Aragón de Cuba llega Bogotá el próximo 19 y 20 de diciembre

La Orquesta Aragón, una de las agrupaciones más influyentes de la música caribeña, regresa a la capital colombiana para ofrecer dos presentaciones que prometen ser una celebración vibrante. El maestro Rafael Antonio Lay Sánchez, actual compositor, violinista y director musical, estuvo en los micrófonos de La Hora del Regreso y confirmó que la intención es alejarse del formato de concierto en teatros para buscar una cercanía más íntima con sus seguidores.

Las citas están programadas para el viernes 19 y sábado 20 de diciembre en Galería Café Libro, ubicado en la sede del Parque de la 93 en Bogotá. La agrupación cubana, con una trayectoria que supera los 85 años, tiene previsto complacer al público con la mayoría de sus temas clásicos, aunque también han adelantado la inclusión de “cositas nuevas, cositas frescas” afirmó el director para elevar la temperatura de la fiesta.

Fundada en 1939, la orquesta Aragón lleva consigo una profunda tradición familiar. Para el maestro Lay Sánchez y sus colegas, este compromiso es personal y profesional, priorizando el valor humano de sus músicos por encima de la destreza técnica, algo que se mantiene desde la primera generación. Su sonido distintivo, que a menudo es encasillado comercialmente como salsa, se basa en géneros fundamentales de la música cubana, como el son Cubano y el chachachá.

La trascendencia de la orquesta fue reconocida internacionalmente en 2005, cuando la UNESCO les otorgó la medalla Pablo Picasso, reconociendo a la charanga eterna como patrimonio cultural. Temas como ‘El Bodeguero’ que consideran su pasaporte en cada uno de los países que visitan , y ‘Quiéreme siempre’ por lo que no faltarán en las noches de fiesta.

