Afroneto sobre Kombilesa Mi: ​“La música es la forma para que nuestra lengua no se pierda”

Afroneto y la misión de Kombilesa Mi: “La música es la forma para que nuestra lengua no se pierda”

​Afroneto, director de Kombilesa Mi, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para celebrar los 14 años de trayectoria de la agrupación y compartir cómo el “rap palenquero” se ha convertido en una herramienta de resistencia para preservar la lengua y la cultura de San Basilio de Palenque.​

El músico explicó que el proyecto nació en el seno de la comunidad, impulsado por maestros y mayores preocupados por el debilitamiento de la lengua vernácula. “Decidimos que a través de la música podíamos difundir, fortalecer e incluso enseñar nuestra lengua para que no se pierda”, afirmó.

Explicó también que el nombre de la banda, Kombilesa Mí, traduce “mis amigos” en lengua palenquera, reflejando de esta forma la hermandad con la que crearon esta propuesta.

​Afroneto detalló la riqueza instrumental de sus sonidos, que prescinde de las tipicas secuencias electrónicas para apoyarse en la tradición: un tambor alegre, el llamador, la tambora y la marímbula, todo acompañado con las maracas.

Esta fusión única los ha llevado a escenarios internacionales como el Kennedy Center en Washington, el Jazz Festival de Nueva Orleans y giras por Canadá y África, conectando sus raíces con países como Sudáfrica, Kenia y Ghana.​“Para todo palenquero que trabaja por su cultura, el sueño es ir a África, y nosotros lo hemos logrado cuatro veces”, confesó con emoción.

Afroneto reafirmó que su inspiración proviene de la cotidianidad de su pueblo y de la lucha por mantener viva la identidad de un territorio que respira por su historia.

