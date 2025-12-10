“La labor del artista es reinterpretar los mitos y volverlos contemporáneos”: Vanessa Londoño

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Vanessa Londoño, ganadora del Premio al Escritor del Eccles Centre & Hay Festival Writer’s Award, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para hablar sobre su afición con la cartografía y su reinterpretación contemporánea del mito de El Dorado.

​Londoño confesó que la labor de los artistas es “reinterpretar los mitos, actualizarlos y volverlos contemporáneos”. Aclaró que su interés no radica en escribir una novela histórica sobre las expediciones del siglo XVII, sino en utilizar esos relatos como un espejo para entender cómo el mito nos habla hoy en día y bajo qué nuevas formas se manifiesta.​

Más allá de la investigación documental, Londoño profundizó en su experiencia personal, recordando un viaje que realizó hace dos años por la Orinoquía y los ríos Orinoco, Negro e Inírida.

Allí entendió que la minería que se explota actualmente en estas regiones es una forma de seguir persiguiendo esa vieja idea de “la fortuna y la condena”, muy al estilo de la vorágine.​

El próximo paso para Londoño se dará gracias al premio obtenido, que le permitirá acceder a los archivos de la Biblioteca Británica el próximo año y con esto, la escritora investigará manuscritos y mapas antiguos, a los cuales considera “construcciones iconográficas europeas”, muy diferentes a la concepción de convivencia con el territorio que tienen las comunidades indígenas.​

De igual manera, Londoño también compartió detalles sobre su proceso creativo y sus obras, como su novela ya publicada, El asedio animal, y proyectó tener listo un nuevo libro para el próximo año 2026.

