Jorge Villamizar durante un concierto en Miami en abril de 2025. FOTO: Alexander Tamargo/Getty Images

“Nos rebelamos contra el rock en español”: Jorge Villamizar y la historia detrás del Tropipop

Jorge Villamizar, vocalista de Bacilos, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para hablar sobre la evolución de la banda, el fenómeno del “tropipop” y las nuevas alianzas que están refrescando su sonido tras décadas de éxitos.​

Villamizar, quien se definió como un optimista que canta sobre sueños y migraciones sin oscuridad, recordó con nostalgia los inicios de la agrupación en Miami.

Relató además cómo Bacilos nació de la mezcla cultural universitaria, donde la identidad latina se convirtió en su bandera. “Nosotros nos rebelamos contra el rock en español”, confesó, explicando que, mientras todos querían sonar como Fito Páez, ellos decidieron abrazar sus raíces y crear un sonido que luego sería bautizado como “tropipop”.

​El artista también abordó su faceta como compositor, revelando que éxitos como ‘Yo no sé mañana’ de Luis Enrique fueron de su autoría, y cómo ahora, en una nueva etapa, está colaborando con la generación urbana.

Mencionó su trabajo con Piso 21 y su reciente conexión con el mexicano Edén Muñoz, a quien describió como un “gestor” visionario de la música regional, comparándolo con figuras como Mark Anthony en la salsa.

​Sobre el futuro, Villamizar afirmó que Bacilos tiene carácter y ha logrado sobrevivir a las tendencias sin perder su esencia.

Sobre sus próximas presentaciones, Bacilos tendrá un show mañana, viernes 12 de diciembre, en el Movistar Arena junto a Alejandro González, y prometió nueva música para 2026, asegurando que, aunque el mercado cambie, ellos seguirán haciendo canciones con “escuela” y afinación.

Escuche la entrevista completa aquí:

