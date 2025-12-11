Llega la Ruta de la Navidad a Bogotá: conozca eventos, fechas y más
Santiago Trujillo habló de las actividades que tendrán lugar en la capital del país para celebrar la época navideña en la ciudad.
08:19
Bogotá e imagen de Navidad. Foto: Getty Images
Santiago Trujillo, Secretario de Cultura de Bogotá, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para presentar la programación navideña que transformará a Bogotá, ofreciendo más de 670 eventos gratuitos en un despliegue cultural por toda la capital.
Trujillo destacó que la ciudad vivirá una “Navidad inolvidable” con tres grandes espectáculos de mediano y gran formato.
La Plaza de Bolívar se convertirá en el escenario de “Una ciudad imaginada”, un montaje de última tecnología con más de 60 artistas, circo y efectos especiales, que estará disponible este 13 y 14 de diciembre y regresará del 17 al 23 de diciembre.
Por primera vez, el sur de la ciudad también será protagonista con “Un ritmo, muchas voces” en el Parque El Tunal, una obra escénico-musical que promete iluminar la noche bogotana.
La programación también incluye el regreso de la Ciclovía Nocturna hoy a partir de las 6:00 p.m., la cual ya es ampliamente reconocida en nuestra capital.
Además, el Movistar Arena abrirá sus puertas para celebrar a los adultos mayores con “El Gran Baile Mayor: Estar Bien”, presentando a nombres como Jorge Velosa y la Orquesta de Lucho Bermúdez, en un esfuerzo por combatir la soledad y dignificar la vejez a través de la danza y la música.
De igual forma, el secretario hizo un llamado a disfrutar de estas festividades con responsabilidad, instando a los ciudadanos a no usar pólvora y a cuidar de los niños.
“Cuidemos, amemos y protejamos a nuestros niños”, subrayó, invitando a todos a vivir una temporada llena de cultura y alegría.
