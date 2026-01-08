Internacional

Lula vetó la ley que aminora la pena de Bolsonaro y otros condenados por el golpe

El veto de Lula podría caerse por el Congreso Nacional de Brasil, que podría aprobar la ley sin la autorización de Lula.

Jair Bolsonaro. I Foto: Pedro H. Tesch/Getty Images. Luiz Inácio Lula da Silva. I Foto: Buda Mendes/Getty Images.

Jair Bolsonaro. I Foto: Pedro H. Tesch/Getty Images. Luiz Inácio Lula da Silva. I Foto: Buda Mendes/Getty Images.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó este jueves de forma integral el proyecto de ley aprobado por el Congreso que busca aminorar las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión, y de otros participantes en la conspiración golpista ocurrida tras las elecciones de 2022.

La negativa del mandatario se firmó durante un acto conmemorativo celebrado en Brasilia, en el tercer aniversario del asalto a las sedes de los tres poderes perpetrado por simpatizantes de Bolsonaro.

El veto de Lula puede ser derrumbado por el mismo Congreso Nacional, quien está en condiciones de aprobar el proyecto legislativo sin la firma del mandatario.

Noticia en desarrollo…

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad