Internacional

María C. Machado habló de la liberación de los presos venezolanos como una “restitución moral”

La líder opositora María Corina Machado dio estas declaraciones en un mensaje a las familias de los detenidos.

María Corina Machado. Foto: EFE.

María Corina Machado. Foto: EFE.

La líder opositora María Corina Machado describió este jueves la liberación de varios presos políticos venezolanos, anunciada hoy por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, como “un acto de restitución moral” en un mensaje a las familias de los detenidos.

