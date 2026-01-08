ONU advirtió que el gasto militar global marca récord y desplaza la inversión social

La economía mundial ha entrado en una fase en la que el gasto en defensa está desplazando agresivamente a las inversiones en desarrollo y acción climática, advirtió este jueves Naciones Unidas en su informe Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2026 (WESP), presentado en Nueva Delhi.

El documento revela que el gasto militar global se disparó hasta los 2,7 billones de dólares, el mayor incremento anual registrado desde al menos 1988. Este auge, impulsado por las tensiones geopolíticas, está obligando a las grandes economías a reescribir sus presupuestos, sacrificando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en favor de la seguridad dura.

Christopher Garroway, economista de la ONU y uno de los autores del informe, destacó durante la rueda de prensa en la capital india el peligro de esta transición.

“Una de las otras tendencias fiscales importantes que creo que vale la pena mencionar y que se ha destacado en el informe es el aumento de los gastos militares que estamos viendo en muchos países del mundo. Este aumento de los gastos militares está desviando recursos del gasto social y de desarrollo por parte de los gobiernos de todo el mundo”, alertó Garroway.

El informe detalla que casi las tres cuartas partes de este gasto masivo se concentran en solo diez naciones, Estados Unidos, China, Rusia, India, Alemania, Francia, Japón, Arabia Saudita, Reino Unido y Ucrania.

Para la ONU, esta concentración. de recursos en “instrumentos de guerra” en lugar de inversiones para la paz amenaza con desviar fondos presupuestarios críticos de la inversión a largo plazo en capital humano, infraestructura civil y cooperación con economías vulnerables.

“Hemos visto un giro distintivo en el número de países que se alejan de la inversión en sostenibilidad para invertir en infraestructura estratégica y defensa, incluyendo armas de guerra. Esto pone aún más en peligro el logro de los ODS, además de aumentar la incertidumbre política que enfrenta la economía”, sentenció el economista.

