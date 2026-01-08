PSG ganó al Marsella en penaltis y se proclamó campeón de la Supercopa de Francia

El Paris Saint Germain levantan el trofeo de la Supercopa de Francia 2025-26 en Kuwait. FOTO: Jaber Abdulkhaleq/Anadolu vía Getty Images / Anadolu

El PSG venció la Supercopa de Francia, su primer título de 2026, en la tanda de penaltis tras haber igualado al Olympique de Marsella en el minuto 95 gracias a Gonçalo Ramos, en una frenética final disputada este jueves en Kuwait.

El meta parisino, Lucas Chevalier, fue clave en el nuevo éxito del equipo de la capital, tanto en la tanda, en la que detuvo dos disparos, como en los 90 minutos reglamentarios.

El PSG de Luis Enrique logró así la decimocuarta Supercopa francesa de su historia, agrandando el dominio del club parisino en el panorama francés.

Tras su memorable año 2025, en el que los parisinos lograron seis títulos, entre ellos la ansiada Champions League, el PSG sudó mucho más de lo esperado, aunque, gracias a los movimientos tácticos de Luis Enrique (dio entrada a Ramos y a Bradley Barcola), logró enderezar el partido cuando se consumían los últimos segundos.

Ousmane Dembélé abrió el marcador en el minuto 13, tanto igualado desde el punto de penalti por el inglés Mason Greenwood, en el 76.

En el 87, el ecuatoriano Willian Pacho anotó en propia meta y dejó en bandeja el triunfo para el Marsella, principal rival en Francia del PSG.

Sin embargo, Gonçalo Ramos frustró a los campeones de Europa de 1993 con un tanto en el 95, tras una dejada de cabeza de Barcola.

En una final sin prórroga, los once metros dictaron sentencia. El PSG, como hizo hace menos de un mes en la Intercontinental ante el Flamengo, mostró más sangre fría.

El francés Lucas Chevalier, contestado por parte de la hinchada parisina, hizo olvidar al ruso Matvéi Safonov (héroe del PSG en la tanda ante el Flamengo) y detuvo dos penaltis, los de O’Riley y Traoré.

Los capitalinos no fallaron uno. Ramos, Vitinha, Nuno Mendes y Desiré Doué superaron a Rulli. Solo el panameño Amir Murillo anotó de parte del Marsella.

Observe el resumen de la final de la Supercopa de Francia entre el PSG y el Marsella:

