Copa Airlines reactiva la operación hacia y desde Caracas, Venezuela, a partir del 13 de enero

La aerolínea afirmó que su decisión se da tras la mejora en las condiciones operativas en el espacio aéreo del Aeropuerto de Maiquetía.

Aviones de Copa Airlines en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Ciudad de Panamá . FOTO: EFE/ Bienvenido Velasco

Copa Airlines anunció que tras la mejora en las condiciones operativas en el espacio aéreo del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Venezuela, reiniciará sus vuelos hacia y desde Caracas a partir del martes 13 de enero de 2026 con una frecuencia diaria.

Tras ello el itinerario será así:

  • Desde el 16 de enero y hasta el 19 de febrero contará con 3 y 4 frecuencias semanales.
  • Finalmente, el 20 de febrero el vuelo operará con frecuencia diaria.

La aerolínea afirmó que quienes tengan vuelos programados hacia o desde Venezuela deben mantenerse informados a través de los canales oficiales de la aerolínea y revisar el estado de su vuelo en copa.com o el app.

