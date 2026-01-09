Copa Airlines reactiva la operación hacia y desde Caracas, Venezuela, a partir del 13 de enero

Aviones de Copa Airlines en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Ciudad de Panamá . FOTO: EFE/ Bienvenido Velasco

Copa Airlines anunció que tras la mejora en las condiciones operativas en el espacio aéreo del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Venezuela, reiniciará sus vuelos hacia y desde Caracas a partir del martes 13 de enero de 2026 con una frecuencia diaria.

Tras ello el itinerario será así:

Desde el 16 de enero y hasta el 19 de febrero contará con 3 y 4 frecuencias semanales.

contará con 3 y 4 frecuencias semanales. Finalmente, el 20 de febrero el vuelo operará con frecuencia diaria.

La aerolínea afirmó que quienes tengan vuelos programados hacia o desde Venezuela deben mantenerse informados a través de los canales oficiales de la aerolínea y revisar el estado de su vuelo en copa.com o el app.