Internacional

EE.UU. dijo que incautó un petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

Estados Unidos había anunciado a finales de diciembre, antes de capturar al presidente Nicolás Maduro en Caracas, la puesta en marcha de un bloqueo naval alrededor del país contra petroleros sancionados por el Departamento del Tesoro.

Referencia de buque petrolero. Venezuela y Estados Unidos. Fotos: Getty Images.

Estados Unidos dijo este viernes 9 de enero que incautó otro petrolero que intentó romper un bloqueo naval estadounidense destinado a impedir que salga de Venezuela crudo sancionado, el quinto barco detenido en las últimas semanas.

El Olina es “otro buque tanque de la ‘flota fantasma’ sospechoso de transportar petróleo embargado” y fue incautado después de que “zarpara de Venezuela intentando eludir a las fuerzas estadounidenses”, dijo la jefa de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una publicación en X.

