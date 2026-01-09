Esta es la historia de la Comuna 13 de Medellín: turismo, actividades y todo lo que debe saber

La Comuna 13, también conocida como San Javier, se ha posicionado como el corazón del turismo comunitario en la capital de Antioquia.

Con una población cercana a los 160,000 habitantes, este sector de viviendas de ladrillo que escalan las montañas occidentales de la ciudad es un símbolo de transformación social.

Lo que se conoce como una densa zona urbana tuvo sus inicios como una comunidad agrícola denominada ‘Las Granjas’. A partir de mediados del siglo XX, el sector comenzó a recibir oleadas de campesinos desplazados por la violencia rural en Colombia, quienes construyeron asentamientos informales en las laderas.

Esta ubicación geográfica, aunque ofrecía vistas privilegiadas de la ciudad, también facilitó que actores al margen de la ley utilizaran la elevación como un punto estratégico para vigilar los movimientos de las autoridades y grupos rivales.

Durante las décadas de 1980 y 1990, la Comuna 13 sufrió una profunda inestabilidad por la presencia de bandas locales, milicias de guerrillas como las FARC y el ELN, y posteriormente grupos paramilitares. La violencia transformó el barrio en una zona de guerra donde era peligroso incluso salir de noche.

El año 2002 marcó un punto de inflexión con dos acciones militares de gran magnitud:

Operación Mariscal (mayo de 2002): Una incursión de 12 horas con helicópteros y tanquetas que dejó numerosos heridos y civiles fallecidos.

Una incursión de 12 horas con helicópteros y tanquetas que dejó numerosos heridos y civiles fallecidos. Operación Orión (octubre de 2002): Considerada la acción militar urbana más grande de la historia de Colombia, logró desplazar a las milicias guerrilleras, pero generó una fuerte controversia por denuncias de desapariciones y falta de rendición de cuentas.

Innovación como motor de cambio

A partir de 2006, la Alcaldía de Medellín implementó el llamado ‘Modelo Medellín’, basado en el urbanismo social. El objetivo no era inicialmente atraer turistas, sino integrar estos barrios aislados con el resto de la ciudad para mejorar la calidad de vida.

Los pilares de la transformación física fueron:

El Metrocable (2008): conectó de forma eficiente a los residentes de las zonas altas con el sistema de transporte masivo. Las escaleras eléctricas (2011): una obra pionera que reemplazó el ascenso de 350 escalones por un sistema techado que facilita la movilidad. Parques Biblioteca: espacios como la Biblioteca San Javier que llevaron educación y cultura a zonas antes vulnerables.

Con la llegada de la infraestructura, los habitantes tomaron el control de su narrativa a través de la cultura. El arte callejero, el hip-hop y el breakdance se convirtieron en herramientas para alejar a los jóvenes de la violencia. Actualmente, el ‘Graffitour’ es la actividad principal, donde guías locales narran la historia política y social del barrio a través de sus murales.

El sector recibe hasta 6,000 visitantes en un solo día durante los fines de semana. Aunque el turismo ha traído retos, como el aumento del costo de vida y la pérdida de privacidad, los residentes valoran la seguridad actual y el emprendimiento que ha florecido en sus calles.

Escuche W Radio en vivo: