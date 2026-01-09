Presos españoles liberados por Venezuela abandonaron el aeropuerto de Madrid por una salida privada
De acuerdo con Sergio Contreras, presidente de la ONG Refugiados sin Fronteras, las cinco personas que llegaron al territorio español en un vuelo comercial de la compañía Avianca que hizo escala en Bogotá, sostuvieron una reunión con autoridades de la Cancillería española minutos después de aterrizar en Madrid.
Este viernes, 9 de enero, cinco presos españoles liberados por Venezuela arribaron al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, Barajas. Según se pudo conocer, abandonaron el lugar por una puerta privada.
Sergio Contreras, expreso político venezolano y presidente de la ONG Refugiados Sin Fronteras, quien se encontraba a la espera de Rocío San Miguel, informó que tanto la abogada venezolana como los demás presos políticos fueron evacuados del aeropuerto por otra salida.
Y es que una de los recibimientos más esperados era el de esta abogada venezolana, quien también ostenta la nacionalidad española, Rocío San Miguel, que llevaba presa 23 meses y, al parecer, presentaba quebrantos de salud por una operación en el hombro, producto de las condiciones de reclusión y de tortura que padeció en Venezuela.
Fueron alrededor de dos horas las que permanecieron amigos, familiares y medios de comunicación aguardando la salida de Miguel Moreno, Andrés Martínez, José Matis Basoa y Enrnesto Grobe, liberados en las últimas horas por parte del régimen venezolano.
