Presos españoles liberados por Venezuela abandonaron el aeropuerto de Madrid por una salida privada

Presos españoles liberados por Venezuela salieron del aeropuerto de Madrid por salida una privada. Foto: W Radio.

Este viernes, 9 de enero, cinco presos españoles liberados por Venezuela arribaron al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, Barajas. Según se pudo conocer, abandonaron el lugar por una puerta privada.

Sergio Contreras, expreso político venezolano y presidente de la ONG Refugiados Sin Fronteras, quien se encontraba a la espera de Rocío San Miguel, informó que tanto la abogada venezolana como los demás presos políticos fueron evacuados del aeropuerto por otra salida.

Y es que una de los recibimientos más esperados era el de esta abogada venezolana, quien también ostenta la nacionalidad española, Rocío San Miguel, que llevaba presa 23 meses y, al parecer, presentaba quebrantos de salud por una operación en el hombro, producto de las condiciones de reclusión y de tortura que padeció en Venezuela.

Fueron alrededor de dos horas las que permanecieron amigos, familiares y medios de comunicación aguardando la salida de Miguel Moreno, Andrés Martínez, José Matis Basoa y Enrnesto Grobe, liberados en las últimas horas por parte del régimen venezolano.

