“Si Air-e no paga deudas, sector puede entrar en crisis”: Andeg sobre posible alza en tarifa de luz

En diálogo con W Fin de Semana, Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación de Generadores de Energía (Andeg), se pronunció acerca del proyecto de decreto presentado por el Ministerio de Minas y Energía que plantea un cargo transitorio de $8 por kilovatio hora a toda la demanda de la red eléctrica de Colombia.

Según el Gobierno, este incremento busca atender la billonaria deuda que tiene Air-e, la empresa de servicios públicos del Caribe.

Al respecto, Castañeda recordó que el Gobierno intervino la empresa por su difícil situación financiera debido a las deudas cercanas a los 600 millones de pesos con el mercado eléctrico, más otros acreedores: “Lo que uno espera cuando el Gobierno hace una intervención es que haga una gestión, mejore los indicadores y los lleve a un punto de equilibrio, y que la empresa tenga los recursos para poder seguir honrando sus acreencias”.

Sin embargo, el presidente de Andeg advirtió que, en el año y medio, “el Gobierno (ha tenido) una situación fiscal y presupuestal muy compleja y no ha hecho la tarea del Ministerio de Hacienda para poder apropiarle esos recursos a la Superintendencia”.

“El ministro de Minas y Energía hoy está diciendo que por el lado de Hacienda no va a solucionar el problema, (pues) sigue existiendo. Si una empresa como Air-e, que atiende a tres departamentos del país, no paga sus deudas, puede seguir arrastrando otras empresas y el sector eléctrico puede terminar en una crisis financiera y arrastrar a otras empresas a una crisis sistémica”, advirtió.

En ese sentido, Castañeda sugirió que es necesario determinar si esa solicitud de recursos tiene un límite de tiempo o no, “porque puede pasar por el lado legal una revisión y caerse por el lado de una revisión constitucional, tiene que analizarse muy bien”.

“Existe ese problema grande y hay que buscar la forma de solucionarlo. Obviamente es doloroso que los usuarios tengan que pagarlo, pero si no, el sistema se va a reventar y ahí es donde pierden todos los colombianos”, indicó.

Escuche esta entrevista en W Fin de Semana:

