Colombianos atrapados en Bolivia tras bloqueos: dos niños y un adulto deben caminar kilómetros

El viaje de turismo que inició como una experiencia planeada por varias ciudades de Bolivia terminó en una travesía de riesgo. Un grupo de 17 colombianos quedó varado en medio de los bloqueos viales que desde hace varios días mantienen cerradas las principales carreteras del país.

El grupo salió de Uyuni rumbo a La Paz en un bus de la empresa Paramericana, luego de recibir información de que el trayecto se haría por rutas alternas. El recorrido se extendió por cerca de 12 horas, hasta que el vehículo fue obligado a detenerse en un punto intermedio entre Umala y Patacamaya. Allí, los pasajeros tuvieron que bajar y continuar a pie.

Desde ese momento, comenzaron dos días de caminatas continuas, cargando maletas y cruzando bloqueo tras bloqueo. En total, han recorrido cerca de 30 kilómetros sin acceso a buses, taxis ni combustible. Según relatan, en la zona no hay transporte disponible y los pocos vehículos que circulan evitan movilizarse por temor a quedar atrapados.

El grupo está conformado por cinco hombres, incluido un niño de siete años y doce mujeres, entre ellas una joven de 17 años y una persona de la tercera edad de 66 años.

Durante el trayecto, una de las niñas sufrió un accidente tras ser empujada por un perro y tuvo que ser atendida en un centro de salud, donde recibió líquidos y atención médica durante varias horas.

Los colombianos aseguran haber contactado al consulado de Colombia en Bolivia, pero hasta el momento no han podido recibir apoyo en terreno. Según la última información, los vehículos diplomáticos no han logrado pasar los puntos de bloqueo para llegar hasta donde se encuentra el grupo.

Los bloqueos, impulsados por sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana y organizaciones campesinas, mantienen cerradas vías clave del altiplano y afectan no solo la movilidad interna, sino también a turistas extranjeros que quedaron atrapados en diferentes regiones del país.

Mientras tanto, este grupo de colombianos continúa en carretera, a la espera de una solución que les permita llegar a La Paz y posteriormente retornar a Colombia, en medio de condiciones que ya han puesto en riesgo su integridad.

Así mismo, los ciudadanos colombianos manifestaron su preocupación por el regreso al país, pues si no logran llegar al aeropuerto este 11 de enero, las aerolíneas mantienen activas las tarifas vigentes y los costos para reprogramar los vuelos se incrementan considerablemente.

“Estamos en contacto con la aerolínea y nos están informando tarifas altísimas para poder cambiar los tiquetes”, señalaron.