El Barcelona ganó 3-2 al Real Madrid y se proclamó campeón de la Supercopa de España

Robert Lewandowski celebra su gol ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España 2025-26. FOTO: Ismael Adnan Yaqoob/Anadolu vía Getty Images / Anadolu

El FC Barcelona venció por 3-2 al Real Madrid en la final de la Supercopa de España, este domingo en Yedá, Arabia Saudita, gracias a un doblete de Raphinha, y logro revalidar el título que logró el pasado año ante el mismo rival.

Raphinha adelantó en primera instancia al cuadro azulgrana, Vinícius (45+2′) respondió con un gol tras jugada personal y Robert Lewandowski (45+4′) volvió a poner arriba al Barça, pero Gonzalo García (45+6′) acabó por igualar el encuentro en un final de locura de la primera mitad.

En el ecuador de la segunda parte, Raphinha (73′) marcó el tanto del triunfo azulgrana tras un golpeo que rebotó en Raúl Asencio y despistó a Thibaut Courtois, ya vencido en el suelo.

Noticia en desarrollo...

