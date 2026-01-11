Medicina Legal confirma que cadáveres de las víctimas de accidente aéreo serán trasladadas a Bogotá

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses anunció que los cadáveres de las víctimas del accidente aéreo que se presentó entre Paipa y Duitama en Boyacá, serán trasladados a Bogotá, para garantizar la plena identificación.

“En la tarde de este sábado 10 de enero de 2026 se presentó un lamentable accidente aéreo en el sector comprendido entre Paipa y Duitama (Boyacá), en el que perdieron la vida los ocupantes de una aeronave particular de matrícula N325FA. Frente a este hecho, las autoridades competentes adelantan las actuaciones iniciales correspondientes para el esclarecimiento de lo ocurrido”, señaló en un comunicado.

Además, anunció que, “el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa que los cuerpos de las víctimas serán abordados en la ciudad de Bogotá, en articulación con el equipo de Cundinamarca, conforme a los protocolos técnicos y legales vigentes, con el fin de adelantar los procedimientos de identificación plena”.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Boyacá y un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), abrió una indagación para determinar las causas del accidente que le cobró la vida al reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez y a otras cinco personas.

