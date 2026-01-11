Esta es la lista de ocupantes de la aeronave accidentada en la que murió el cantante Yeison Jiménez

A las 4:00 de la tarde de este sábado 10 de enero de 2026, se reportó en el municipio de Paipa, sector Romita, la caída de una avioneta, en la que viajaba el cantante de música popular Yeison Jiménez, tres de sus músicos, el piloto de la aeronave y el copiloto.

De acuerdo con las primeras versiones, la avioneta había despegado del aeropuerto Juan José Rondón de Paipa para desplazarse al departamento de Antioquia, luego de que el artista cumpliera con una presentación privada en la capital turística de Boyacá, pero la avioneta no habría logrado la altura necesaria y terminó estrellándose en un terreno de cultivo en la vereda Romita minutos antes de tomar vuelo.

¿Quiénes iban a bordo de la aeronave en la que murió Yeison Jiménez?

Con Yeison Jiménez viajaban otras cinco personas. Se trata de:

Hernando Torres, piloto de la avioneta.

Weisman Mora, copiloto.

Juan Manuel Rodríguez.

Oscar Marín.

Jefferson Osorio.

Los tres últimos, miembros activos del equipo de trabajo del artista.

Jefferson Osorio, Óscar Marín y Yeison Jiménez | Foto: Redes Sociales Ampliar

¿Cómo ocurrió el accidente de la avioneta en la que iba Yeison Jiménez?

Para hablar sobre el tema, pasó por los micrófonos de W Radio el alcalde de Paipa, Germán Camacho, quien confirmó la muerte de los seis ocupantes.

“Podemos confirmar que los seis ocupantes de la aeronave, una avioneta privada que estaba despegando del aeropuerto Juan José Rondón de Paipa. Prácticamente el accidente se presenta en la vereda Romita, que está ubicada en la cabecera de la pista. Lamentablemente se confirma por todas las fuentes oficiales el fallecimiento del cantante Yeison Jiménez, con algunos de sus músicos y el piloto”, afirmó el alcalde de Paipa, Germán Ricardo Camacho.

De acuerdo con el mandatario de los paipanos, las investigaciones sobre las causas del accidente las están adelantando las autoridades competentes.

“En este momento no tenemos información alguna de las posibles causas del accidente, nos hemos comunicado con el director aquí del aeropuerto Juan José Rondón, y que ya está esperando la misión que viene del Aerocivil para hacer todo lo pertinente y verificar las posibles causas. Hay un video que está circulando donde, al parecer, en la pista no se alcanza a levantar, a elevar. Es que, realmente, la vereda está en la cabecera de la pista, pero, pues, seguramente, ya será información oficial que nos de la Aerocivil”, añadió.

