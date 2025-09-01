Yeison Jiménez y Natalia Jiménez unen a Colombia y España con su nuevo sencillo “Pedazos”

Yeison Jiménez y Natalia Jiménez se unen para compartir género musical, dándole vida a una canción que retrata el intento de sostener un vínculo amoroso en una relación que ya no funciona.

El sencillo, que lleva por nombre “Pedazos”, fue escrito por el compositor mexicano César Inzunza y producido por el colombiano Georgy Parra.

Con esta colaboración, el intérprete de “Aventurero” y quien acaba de batir un récord al convertirse en el primer artista del género regional colombiano en llenar en solitario el Estadio El Campín en Bogotá, logra una fusión que promete conquistar al público europeo.