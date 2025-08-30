‘Quique Efecto’, el artista colombo holandés que abrió el North Sea Jazz Festival 2025

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En los micrófonos de W Fin de Semana estuvo ‘Quique Efecto’, cuyo nombre real es Enrique Ebbink, un artista híbrido de 28 años con raíces holandesas y colombianas que creció inmerso en ambas culturas para hablar sobre su participación en el North Sea Jazz Festival 2025.

Este artista creció en Ámsterdam con una gran influencia de cumbia, salsa, merengue, lo que fue una inspiración muy grande y terminó fusionando estos sonidos. Empezó en el hip hop y luego migró al reguetón y expresa lo apasionado que es a explorar a diferentes sonidos y esto lo puede lograr con ayuda de su productor Pablo Penton.

‘Quique Efecto’ Se autopercibe como un animal en el escenario por la energía que trasmite en él. Precisamente, para estar así en sus espectáculos se prepara en el camerino antes de salir. “Nos tomamos un chupito de aguardiente y salimos al escenario”.

La última vez que estuvo en Pereira, de donde es toda su familia colombiana por parte de su madre, fue cuando tuvo la oportunidad de hacer un comercial para KML una aerolínea holandesa para mostrar sus raíces y “mi Colombia”, como dice el artista, como un destino atractivo.

North Sea Jazz Festival 2025.

Es su primera vez en curazao, fue un privilegio, también ha tocado en otros festivales en Holanda, dice que, aunque no son latinos y no lo entienden igual con su música los ponen a gozar y eso es lo que más le gusta.

Desearía colaborar con artistas como Juanes, Manu Chao, Feid y la Rosalía es consciente que son artistas grandes y que es un camino largo en su carrera.

Escuche la entrevista completa:

