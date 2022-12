Natalia Jiménez. (Photo by John Parra/Getty Images)

Bogotá me encanta, tiene todo lo que me gusta: Natalia Jiménez, cantante española

La cantante española Natalia Jiménez conversó en Contrarreloj sobre la gira que realizará en distintas ciudades para celebrar los 20 años años de su carrera musical.

Justamente en el marco de esta celebración, se refirió sobre lo que ha significado Colombia tras participar en distintos proyectos, como por ejemplo su paso como jurado en La Voz Kids.

“En Colombia sentí una energía con el equipo, lo que más me disfruté fue que los niños tienen muchísimo talento. A mi Bogotá me encanta, tiene todo lo que me gusta, tiene frío, flores por todas partes, la gente es muy amable, culta”, aseguró Natalia Jiménez.

En cuanto a su carrera, rescató la posibilidad que actualmente tienen las mujeres de diversificar sus proyectos musicales lejos de las críticas.

“Lo que me gusta es que al final hay más mujeres haciendo lo que les gusta, hay mujeres a las que les gusta la música urbana, les gusta enseñar, les gusta hablar de sexo, a otras les gusta lo romántico y a mí me parece genial que haya de todo, que haya diversidad y la mujer no esté ceñida en una cajita, ser obediente, sumisa, callada”, expresó Natalia Jiménez.

Finalmente reveló algunos detalles de lo que tendrá su próximo trabajo discográfico.

“Para el disco siguiente tenemos una colaboración con Andrés Cepeda, tengo invitado a Yeison Jiménez, me encantaría hacer algo con Silvestre Dangond, con Fonseca”, dijo.

En el encabezado escuche esta conversación completa.