Video: ¡Primer gol del 2026! Vea la anotación de Luis Díaz ante el Wolfsburgo por Bundesliga
El ‘guajiro’ anotó su primer gol del nuevo año 2026 y realizó su 16° tanto de la temporada y el noveno por liga.
Nueva jornada en el futbol europeo y con ello, el regreso de la Bundesliga para el Bayern Múnich, que hoy recibió al Wolfsburgo por la 16° jornada del futbol alemán.
Luis Díaz se ha encargado de ampliar el marcador para extender la ventaja del club ‘bavaro’ al minuto 30 para poner el 2-1 en el ‘luminoso’, un encuentro que de momento gana el Bayern por 8-1 en el Allianz Arena.
Tras un pase de Konrad Laimer, Michael Olise entró al área y vio oportunamente a Luis Díaz, quien tras el centro no dudo en rematar de cabeza para anotar su primer gol del año 2026.