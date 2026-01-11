Video: ¡Primer gol del 2026! Vea la anotación de Luis Díaz ante el Wolfsburgo por Bundesliga

Luis Díaz celebra su gol ante el Wolfsburgo en el Allianz Arena de Múnich por Bundesliga. FOTO: Stefan Matzke - sampics/Getty Images / Stefan Matzke - sampics

Nueva jornada en el futbol europeo y con ello, el regreso de la Bundesliga para el Bayern Múnich, que hoy recibió al Wolfsburgo por la 16° jornada del futbol alemán.

Luis Díaz se ha encargado de ampliar el marcador para extender la ventaja del club ‘bavaro’ al minuto 30 para poner el 2-1 en el ‘luminoso’, un encuentro que de momento gana el Bayern por 8-1 en el Allianz Arena.

Tras un pase de Konrad Laimer, Michael Olise entró al área y vio oportunamente a Luis Díaz, quien tras el centro no dudo en rematar de cabeza para anotar su primer gol del año 2026.

Así fue el gol de Luis Díaz ante el Wolfsburgo por Bundesliga: