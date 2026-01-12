Internacional

“Cualquier país que haga negocios con Irán será castigado con un arancel del 25 %”: Donald Trump

Esto implica un paso adicional en la campaña para ahogar económicamente al Gobierno de Teherán. Acá le contamos los detalles.

Irán rechazó acusaciones de Trump de querer desarrollar armas nucleares. Foto: Getty Images.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que toda nación que “haga negocios” con Irán será castigado con un arancel del 25 % por parte de Washington, lo que implica un paso adicional en la campaña para ahogar económicamente al Gobierno de Teherán.

Noticia en desarrollo...

Lea también: Trump planea reunión con su gabinete el martes, 13 de enero, sobre posibles acciones en Irán

