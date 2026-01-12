Este es el calendario tributario de Bogotá 2026: fechas clave para pagar impuestos

En Bogotá mas de 92 mil morosos de impuestos serán reportados ante el Estado

La Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) de Bogotá publicó el calendario tributario 2026, en el cual se establecen las fechas en que los contribuyentes deben declarar y pagar los principales tributos distritales, como el impuesto predial unificado, el impuesto sobre vehículos automotores y el impuesto de Industria y Comercio (ICA).

Con este calendario, los ciudadanos podrán estar al tanto de los descuentos que pueden aprovechar por pagar antes de tiempo, así como evitarán sanciones y podrán planear las finanzas personales o empresariales del próximo año.

El calendario tributario 2026 está establecido por la Resolución SDH 000195 de 2025 y está publicado en el portal de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá. Este incluye tanto las fechas de predial, vehículos e ICA, como otras obligaciones distritales de acuerdo con la actividad económica o el tipo de contribuyente.

¿Cuándo se debe pagar el impuesto predial en Bogotá en 2026?

Los propietarios de inmuebles en Bogotá deben pagar sin falta el impuesto predial unificado.

Las fechas para 2026 son las siguientes:

Pago con 10 % de descuento : Plazo límite el 17 de abril de 2026.

Plazo límite el 17 de abril de 2026. Pago sin descuento: Plazo límite el 10 de julio de 2026.

Las personas que prefieran diferir el pago sin intereses pueden acogerse al Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC). Para ello, deben presentar antes del 8 de mayo de 2026 la declaración inicial a través de la Oficina Virtual.

Este sistema permite pagar el impuesto en cuatro cuotas iguales y sin intereses, lo cual puede resultar mejor para las personas que prefieren organizar su flujo de caja por fechas.

Las fechas de las cuotas del SPAC para el impuesto predial son:

Primera cuota: 5 de junio de 2026

5 de junio de 2026 Segunda cuota: 14 de agosto de 2026

14 de agosto de 2026 Tercera cuota: 2 de octubre de 2026

2 de octubre de 2026 Cuarta cuota: 4 de diciembre de 2026

¿Cuándo se debe pagar el impuesto vehicular en Bogotá en 2026?

Los propietarios de vehículos automotores matriculados en Bogotá tienen un calendario tributario específico para el impuesto en 2026.

Las fechas son:

Pago con 10 % de descuento: Plazo límite el 15 de mayo de 2026.

Plazo límite el 15 de mayo de 2026. Pago sin descuento: Plazo límite el 24 de julio de 2026.

Este impuesto también la opción del SPAC, pero con dos cuotas sin intereses. Al igual que con el predial, este sistema resulta útil para quienes no pueden pagar el total del impuesto en un solo vencimiento.

Para hacerlo, los contribuyentes deben presentar la declaración inicial hasta el 12 de junio de 2026.

Las fechas de las cuotas son:

Primera cuota: 3 de julio de 2026

3 de julio de 2026 Segunda cuota: 4 de septiembre de 2026

¿Cuándo se debe pagar el impuesto ICA en Bogotá en 2026?

El impuesto de Industria y Comercio (ICA) aplica a personas naturales y jurídicas que realizan actividades comerciales, industriales o de servicios en Bogotá.

Los plazos que determina el calendario son aplicados a los agentes de retención de este impuesto, es decir, determinados contribuyentes según su actividad económica.

Según la Resolución SDH-000195 de 2025, el calendario comprende:

Régimen común (pagos bimestrales):

Primer bimestre: 10 de abril de 2026

Segundo bimestre: 12 de junio de 2026

Tercer bimestre: 21 de agosto de 2026

Cuarto bimestre: 9 de octubre de 2026

Quinto bimestre: 11 de diciembre de 2026

Sexto bimestre: 12 de febrero de 2027

Agentes de retención de ICA (ReteICA):

Primer bimestre: 20 de marzo de 2026

Segundo bimestre: 22 de mayo de 2026

Tercer bimestre: 17 de julio de 2026

Cuarto bimestre: 18 de septiembre de 2026

