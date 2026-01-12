MinTIC ofrece cursos gratis en alianza con la Universidad Distrital: lista completa y cómo acceder

La educación continua es uno de los pilares fundamentales para el crecimiento personal y en el avance profesional; pues permite desarrollar nuevas habilidades, conocimientos y acceder a mejores oportunidades laborales. En ese sentido, desde diferentes entidades se ofrece el fácil acceso a herramientas de aprendizaje para los colombianos.

A su vez, entre las habilidades más demandadas en el mercado laboral global actual son las digitales, por lo que, el Ministerio de las TIC, en alianza con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, lanzaron 5 cursos gratuitos en su programa ‘SocialTech’ para los profesionales que quieran aprender sobre algunos de los oficios más demandados, por lo que aquí le contamos los requisitos y cómo incribise a estos cursos certificados.

Lista de cursos gratuitos del programa Social Tech

Tal como indican en el sitio web oficial de Social Tech, este programa liderado por el Ministerio TIC en alianza con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, busca empoderar a miles de ciudadanos colombianos con herramientas para crear, monetizar y visibilizar contenido en las principales redes sociales y otras plataformas en línea.

“A través de rutas formativas, encuentros con expertos y estrategias de inclusión territorial, Social Tech fortalece la economía digital, fomenta el emprendimiento creativo y promueve la ciudadanía digital en todas las regiones del país”, como mencionan.

En ese sentido, aquí le dejamos la oferta académica:

Monetización en redes sociales.

Marketing digital a través de redes sociales.

Psicología del consumidor para redes sociales.

Análisis y optimización de contenido digital.

Monetización avanzada multiplataforma.

Requisitos y cómo inscribirse en los cursos

Para acceder a uno de los cursos, los únicos requisitos son ser colombiano, tener más de 18 años y contar con un dispositivo digital con acceso a internet. Si cumple con los requisitos, podrá hacerlo ingresando a la plataforma de Social Tech, a la que puede acceder dando clic aquí, y dando clic en el botón de ‘Incríbete aquí’, que aparece en la parte superior derecha de la pantalla y es de color naranja. Allí, podrá diligencar sus datos, enviar el formulario de inscripción y seguir los pasos para activar su usuario en la plataforma.