Nina Rodríguez presenta Interludio: un viaje de silencios, rabia y memoria femenina en su nuevo EP

En un mundo musical marcado por la velocidad, los lanzamientos exprés y el consumo inmediato, Nina Rodríguez decidió detenerse. Interludio, su nuevo EP, nace precisamente de esa pausa: una resistencia consciente a la ansiedad del algoritmo y a la presión de producir sin respirar.

“Vivimos acelerados, creando todo muy rápido. La vida me obligó a hacer una pausa para recuperar la creatividad”, explica la artista, quien encontró en el silencio el punto de partida de esta obra.

Ese replanteamiento abrió un camino distinto, uno guiado por la exploración vocal y la reinterpretación. El EP, compuesto por cinco cortes, combina canciones originales con versiones de tres grandes referentes femeninas de la música latinoamericana: Jeanette, Mercedes Sosa y Lola Flores. Para Nina, este fue un salto emocional y técnico: por primera vez eligió cantar covers, dejando que la voz de otras mujeres dialogara con la suya.

Uno de los retos más complejos fue “Zamba para olvidar”, la icónica interpretación de Mercedes Sosa. Para una cantante de registro suave, enfrentarse a la fuerza y densidad vocal de La Negra significó desmontar la canción desde cero. “Tenía esa voz metida en la cabeza y fue difícil encontrar mi propio sello. Quise hacerla desde el susurro, desde un duelo que se acepta en silencio”, cuenta. Ese ejercicio la obligó a buscar nuevos matices en su interpretación, trabajando la vulnerabilidad como un recurso expresivo.

La otra gran pieza del EP es “Eco”, una de las composiciones originales de Rodríguez. En ella se permitió explorar un territorio emocional que había evitado: la rabia. Inspirada en las rancheras y boleros que Chavela Vargas convirtió en catarsis, Nina se retó a cantar la furia sin gritar, usando un registro íntimo y controlado. “Es la rabia de no poder soltar, de no aceptar la responsabilidad propia en un duelo. Una rabia que se susurra”, dice. Ese contraste entre intensidad emocional y delicadeza vocal se convierte en uno de los pilares estéticos del proyecto.

El proceso de selección de las artistas homenajeadas también fue determinante. Rodríguez buscaba voces que le permitieran abordar el duelo desde distintas perspectivas, y encontró en Jeanette, Lola Flores y Mercedes Sosa un universo emocional profundo y complementario. “Cada una tiene una interpretación muy particular. Fue liberador cantar letras que no eran mías y mirar cómo la música me atravesaba”, afirma. Aunque quedaron muchas fuera, para Nina este EP es apenas un abrebocas del vasto territorio que espera seguir explorando.

Quizá la reinvención más sorprendente del disco es “Por qué te vas”, el clásico de Jeanette. Donde la original es casi una ronda rítmica y luminosa, Nina decidió transformarla en una despedida lenta, melancólica y susurrada. Trabajó junto a la productora Andrea Hoyos para mirar la letra “con lupa” y descubrir una historia distinta: la de alguien que mira partir un tren mientras intenta comprender por qué algo —o alguien— se va para siempre. Esa visión cambió por completo el enfoque musical. “Quisimos contarla como un secreto, como una pregunta que uno se hace en voz bajita: ‘¿Por qué te vas?’”, explica. El resultado es una reinterpretación delicada, íntima y profundamente emocional.

Con Interludio, Nina Rodríguez abre un nuevo capítulo en su carrera: uno donde la tradición latinoamericana, la voz femenina y la introspección dialogan con su amor por el R&B en español. La artista ya imagina un show completo dedicado a estas cantoras, un espectáculo que celebre las voces que la formaron y las que aún la inspiran.

