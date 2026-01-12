¿Qué significa el nombre Liam? Uno de los más usados en Colombia 2025, según la Registraduría

En la búsqueda constante de nombres que logren equilibrar la modernidad con un significado profundo, los padres colombianos han encontrado en los nombres cortos y de sonoridad internacional la fórmula perfecta.

Según el balance anual de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el nombre Liam se consolidó durante el 2025 como uno de los favoritos en las notarías del país, desplazando a nombres tradicionalmente dominantes.

Si usted está considerando este nombre para su hijo o simplemente quiere entender por qué se escucha en cada rincón de Colombia en este inicio de 2026, a continuación le detallamos su etimología, su historia y las razones detrás de su éxito.

¿Cuál es el origen y el significado del nombre Liam?

Aunque hoy se percibe como un nombre moderno y cosmopolita, Liam tiene raíces milenarias. Es una variante abreviada de Uilliam, la forma irlandesa del nombre germánico Wilhelm o Guillermo, en español. Su significado se construye a partir de dos vocablos del antiguo alto alemán:

Wil: Que se traduce como “voluntad”, “deseo” o “determinación”.

Que se traduce como “voluntad”, “deseo” o “determinación”. Helm: Que significa “casco” o “protección”.

Por lo tanto, Liam se traduciría como “Guerrero de voluntad fuerte” o “Protector decidido”. Este nombre representa a una persona que no solo tiene la fuerza para defender a los suyos, sino la determinación mental para alcanzar sus objetivos.

Le puede interesar: Estos serán los periodos de vacaciones para los estudiantes de colegios en 2026

¿Por qué fue popular en Colombia durante 2025?

El ascenso de Liam entre los más populares de la Registraduría no es una coincidencia y hay tres probables razones para esto:

La tendencia de los “Nombres Cortos”: En la última década, los padres han pasado de los nombres compuestos largos (como Juan Carlos o Luis Alberto) a nombres de una o dos sílabas. Liam encaja perfectamente en esta tendencia.

En la última década, los padres han pasado de los nombres compuestos largos (como Juan Carlos o Luis Alberto) a nombres de una o dos sílabas. Liam encaja perfectamente en esta tendencia. Influencia de la Cultura Pop: Figuras internacionales como el actor Liam Neeson , el cantante Liam Payne o el músico Liam Gallagher han mantenido el nombre vigente en la mente de las personas, por lo que pueden optar por este nombre en homenaje a sus ídolos.

Figuras internacionales como el actor , el cantante o el músico han mantenido el nombre vigente en la mente de las personas, por lo que pueden optar por este nombre en homenaje a sus ídolos. Globalización: Al ser un nombre reconocido en inglés, francés y español, los padres colombianos lo perciben como un nombre que “abre las puertas”, facilitando la identidad del niño en un mundo globalizado.

¿Qué tan popular fue el nombre Liam durante 2025?

Durante el 2025, Liam estuvo entre los nombres más usados por los padres colombianos, llegando a entrar en el Top 6.

Concretamente, se ubicó en el sexto lugar de nombres más usados con 11.128 registros, solo superado por Andrés (13.758), José (16.522), María (18.858), Sofía (23.077) y David (26.486).

Escuche W Radio en vivo aquí: