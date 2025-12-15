Estos serán los periodos de vacaciones para los estudiantes de colegios en 2026

En esta época de fin de año e inicios del 2026, varios estudiantes y jóvenes empiezan a preguntarse cómo serán los horarios escolares, cuántas vacaciones tendrán y hasta cuántos festivos tendrá.

Para esto la Secretaría de Educación de Bogotá compartió el calendario académico para los colegios oficiales de educación preescolar, básica y media de la capital para el año 2026.

A través de dicho calendario se conoció el servicio educativo para la comunidad el año entrante, esto con el objetivo de que las instituciones y docentes tengan claros los tiempos de planeación, desarrollo y descanso del 2026.

Aunque para muchos es emocionante el regreso a las aulas de clase, el inicio de un nuevo curso escolar, nuevos retos y aprendizajes, para muchos es llamativo conocer cuándo podrán volver a disfrutar de un periodo de vacaciones que les permita descansar de la rutina.

¿Cuándo serán las vacaciones de colegio para 2026?

De acuerdo con la Resolución 2433 del 27 de octubre de 2025 se contará con periodos de vacaciones establecidas por la Secretaría de Educación como es la semana santa y la semana de receso estudiante de octubre. Así como el descanso de mitad de año.

El calendario señala que estas serán las doce (12) semanas previstas para receso estudiantil para 2026:

Del 13 al 25 de enero de 2026: 2 semanas

2 semanas Del 30 de marzo al 5 de abril de 2026: 1 semana

1 semana Del 22 de junio al 06 de julio de 2026: 2 semanas

2 semanas Del 5 al 12 de octubre de 2026: 1 semana

1 semana Del 30 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 2027: 6 semanas

Siendo así, los estudiantes podrán disfrutar de 12 semanas de descanso teniendo en cuenta las de inicio y final de año.

Mientras que los directivos y docentes solo tendrán 7 semanas previstas de vacaciones:

Del 22 de junio al 5 de julio de 2026: 2 semanas

2 semanas Del 7 de diciembre de 2026 al 11 de enero de 2027: 5 semanas

Es de destacar que dichas fechas pueden cambiar por decisión de la institución o de la Secretaría Distrital de cada ciudad, sin embargo, los estudiantes deben tener la misma cantidad de descansos en todo el país.

Además, todos los colombianos tendrán la oportunidad de disfrutar de 18 días festivos en el 2026, repartidos de la siguiente manera:

Enero (dos festivos)

Enero 1: Año Nuevo

Año Nuevo Enero 12: Reyes Magos

Marzo (un festivo)

Marzo 23: Día de San José

Abril (dos festivos)

Abril 2: Jueves Santo

Jueves Santo Abril 3: Viernes Santo

Mayo (dos festivos)

Mayo 1: Día del trabajo

Día del trabajo Mayo 18: Ascensión de Jesús

Junio (tres festivos)

Junio 8: Corpus Christi

Corpus Christi Junio 15: Sagrado Corazón de Jesús

Sagrado Corazón de Jesús Junio 29: San Pedro y San Pablo

Julio (un festivo)

Julio 20: Día de la independencia

Agosto (dos festivos)

Agosto 7: Batalla de Boyacá

Batalla de Boyacá Agosto 17: Asunción de la Virgen

Octubre (un festivo)

Octubre 12: Día de la raza

Noviembre (dos festivos)

Noviembre 2: Todos los Santos

Todos los Santos Noviembre 16: Independencia de Cartagena

Diciembre (dos festivos)