Convocatoria CNSC para personas con discapacidad, proceso selección DIAN 2676: más de 80 vacantes

Tal como lo indica el artículo 130 de la Constitución Política de Colombia, la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) es la entidad “responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos”, con excepción de las convocatorias de carácter especial. Por ese motivo, el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos se realizan bajo el cumplimiento de los requisitos y condiciones que fija la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes, como señala la CNSC en su sitio web.

En ese sentido, aunque múltiples colombianos suelen cuestionarse sobre las diferencias entre las condiciones laborales del sector público y privado en el país al momento de buscar empleo, para muchas personas, ingresar a trabajar en entidades públicas es un objetivo, ya que estos empleos basados en méritos les brindan estabilidad laboral y económica, desarrollo profesional y más beneficios.

A su vez, recientemente anunciaron una convocatoria pública para personas con discapacidad, por lo que aquí le contamos todo lo que debe saber.

Proceso de selección DIAN 2676 para personas con discapacidad

En el proceso de selección DIAN 2676 de 2025, que oferta un total de 1.990 vacantes, más de 80 están dirigidas para personas con discapacidad, siendo el primer concurso de méritos que reserva el 7% de las vacantes para esta población, de acuerdo con lo establecido en la Ley 2418 de 2024, como lo menciona la CNSC.

Estas personas, además, están exentas del pago de derechos de participación, siempre que hayan acreditado su discapacidad mediante el certificado de discapacidad. Estas vacantes se ofertarán en los siguientes niveles:

Asistencial: 12 vacantes para los empleos de Facilitador II, III y IV.

12 vacantes para los empleos de Facilitador II, III y IV. Técnico: 18 vacantes para el empleo de Analista I, II, III y IV.

18 vacantes para el empleo de Analista I, II, III y IV. Profesional: 54 vacantes para el empleo de Gestor I, II y III.

A su vez, en caso de estar interesado en aplicar a alguna de estas vacantes disponibles, tenga en cuenta la guía para inscribirse a las convocatorias CNSC, a través de SIMO, a la que puede acceder dando clic aquí.

Fechas de inscripción a la convocatoria

Del 13 al 22 de enero de 2026 serán las inscripciones de estas vacantes dirigidas a los ciudadanos con cualquier discapacidad que acrediten su condición mediante el Certificado de Discapacidad gestionado ante la Secretaría de Salud de su municipio o ciudad, según lo establecido en la Resolución 1197 de 2024, la Resolución 113 de 2020 o la Resolución 1239 de 2022 del Ministerio de Salud y Prosperidad Social y de la Circular Externa 009 de la Superintendencia Nacional de Salud del 6 de octubre de 2017.