“El Gobierno asumió los problemas que usted no ha podido controlar”: MinJusticia le responde a Char

El ministro de Justicia le respondió al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, luego de que el mandatario local criticara fuertemente al Gobierno por ordenar el traslado de varios jefes criminales a penales en la capital del Atlántico, buscando mantener la tregua que alcanzaron en medio de los diálogos exploratorios que se adelantan.

Se trata particularmente de Digno Palomino, cabecilla del grupo criminal “Los Pepes” y de José Alfredo Castro “Castor”, líder de “Los Costeños”, dos antagonistas y rivales acérrimos en el mundo delincuencial de la extorsión y crimen organizado en Barranquilla.

Y, aunque desde la alcaldía criticaron la determinación, asegurando que no cuentan con la infraestructura carcelaria para mantenerlos a raya y esto solo generaría mayores riesgos para la población, el ministro Idárraga defendió el traslado y acusó al alcalde Alejandro Char de “tergiversar”. Aunque, eso sí, aclaró que dicho movimiento de estos dos peligrosos delincuentes se encuentra suspendido por ahora.

“El pueblo barranquillero merece antes una coordinación institucional entre el INPEC, la Policía Nacional y las autoridades locales: Alcaldía de Barranquilla, autoridades del Atlántico, para garantizar vigilancia estricta y control permanente”, señaló.

Idárraga por otra parte, defendió que las iniciativas de diálogo han permitido cesar los niveles de extorsión (-84%) y homicidio (-57%) en Barranquilla durante el año pasado, acusando de hecho a la alcaldía de no ser efectiva.

“El Gobierno Nacional asumió los problemas que usted no ha podido controlar incluso con millonarios recursos”, agregó el ministro Idárraga, quien, de hecho, cuestionó el uso que el alcalde Char le ha dado al presupuesto en seguridad, particularmente a los 78.000 millones de pesos que la administración recauda vía impuestos para ese fin.

Adicionalmente, manifestó que el movimiento de “Castor” y de Digno Palomino a Barranquilla no es un “cheque en blanco”, sino que estará sometido a vigilancia y resultados concretos sobre indicadores de desescalamiento de la violencia.

