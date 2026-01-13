Petro citó a Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para analizar relación con EE.UU. y Venezuela

Banderas de Venezuela y Estados Unidos con presidente Gustavo Petro. Fotos: Getty Images / (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)

El presidente Gustavo Petro convocó para este martes, 13 de enero, a las 3:00 de la tarde en la Casa de Nariño, una sesión ordinaria de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, con el fin de abordar temas clave de la agenda internacional del país.

De acuerdo con el orden del día de la reunión, el mandatario expondrá ante este cuerpo consultivo asuntos de interés relacionados con la relación bilateral entre Colombia y los Estados Unidos, la situación actual de Venezuela y otros puntos varios de política exterior.

Posteriormente, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio presentará un informe preliminar sobre las acciones adelantadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores frente a los temas planteados por el presidente.

La sesión también contempla un espacio para que los integrantes de la Comisión Asesora formulen comentarios, inquietudes y recomendaciones sobre la información presentada.

