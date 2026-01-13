¿Por qué se dice “salud” cuando otra persona estornuda? Orígenes de la expresión

Estornudar es un reflejo natural del cuerpo que ocurre cuando se expulsa aire desde los pulmones a través de la nariz y la boca de forma brusca y ruidosa. Con esta acción, que no es intencional, el cuerpo intenta eliminar la sensación que causa irritación en las vías respiratorias.

Los estornudos, que ocurren de forma natural, pueden ocurrir por diferentes factores: alergias, sustancias que causen irritación nasal como el humo, infecciones respiratorias o, simplemente, la presencia de partículas extrañas en la nariz.

A menudo, cuando una persona estornuda, es común que las personas que la rodean exclamen: “¡Salud!”. De hecho, esta costumbre a menudo se considera hasta un gesto de cortesía y educación, aunque pocos saben por qué se dice o qué significa.

¿Por qué se dice “salud” cuando alguien estornuda?

Decir “salud” cuando otra persona estornuda tiene diferentes raíces, así que no existe un origen específico de esta costumbre.

Por un lado, se dice que, en culturas europeas antiguas, existía la creencia de que un estornudo podía provocar que el alma de la persona se escapara del cuerpo o que quedara una apertura por donde podían entrar espíritus malignos. Por ese motivo, decir alguna expresión de este tipo permitía “proteger” a la persona de todo mal.

Otra teoría se ubica durante la Edad Media en Europa, en la época de la peste bubónica, cuando los estornudos podían ser la señal de que habría un contagio y, en consecuencia, era el primer síntoma de una enfermedad grave. Por eso, la respuesta a menudo era “Dios te bendiga” para desear buena salud a la persona que estornudó.

¿Se dice “salud” en todos los idiomas?

Decir “salud” es la forma más laica y centrada en desear bienestar, pues comúnmente los devotos decían “Jesús” o “Dios te bendiga”.

Después, como la expresión se popularizó tanto en el mundo, tiene modos parecidos entre distintos idiomas, por ejemplo:

Santé: Francés.

Gesundheit: Alemán, que literalmente significa “salud”.

