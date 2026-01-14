“Debemos actuar como un frente común cuando se trata de defender la seguridad”: presidente de la FND

Montería

El gobernador de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Erasmo Zuleta, se sumó a los cuestionamientos de los alcaldes de Barranquilla, Alejandro Char; y Cartagena, Dumek Turbay, quienes insistieron en mayores acciones desde el orden central que permitan fortalecer la seguridad en los territorios.

En ese sentido, el mandatario departamental precisó que “el Caribe es una región estratégica para Colombia. Por eso, alcaldes y gobernadores debemos actuar como un frente común cuando se trata de defender los intereses y la seguridad de nuestra gente”.

“Coincido con Alejandro Char y Dumek Turbay: desde los entes territoriales hemos asumido esfuerzos financieros significativos para fortalecer a la Fuerza Pública y dotarla de las herramientas necesarias para proteger a los ciudadanos. La seguridad en los territorios no puede construirse sin las regiones ni, mucho menos, a costa de ellas. Requiere coordinación real, corresponsabilidad y decisiones que reconozcan el esfuerzo fiscal y operativo que hoy hacen departamentos y municipios”, agregó.

Finalmente resaltó que “la seguridad no solo se garantiza con presencia de la Fuerza Pública; también con la transformación del territorio que garantiza dignidad y oportunidades para todos. Córdoba está lista para aportar, coordinar y exigir soluciones responsables”.

En el caso de Córdoba, uno de los principales cuestionamientos que ha realizado el gobernador Zuleta está relacionado con los diálogos que adelanta el Gobierno Nacional con el Clan del Golfo. En ese sentido, el mandatario ha insistido en que el grupo armado organizado debe dejar la extorsión como muestra de una real voluntad de paz.