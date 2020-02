“A las zancadillas hay que esquivarlas, yo no gobierno por presiones”: Duque

Durante la presentación de la agenda estratégica 2030 ‘Por la Sostenibilidad del Sector Floricultor’, el presidente de Asocolfores, Augusto Solano, aseguró que el presidente Iván Duque ha sido víctima de “zancadillas políticas” y le expresó el respaldo del sector.



“Lo animamos a seguir sorteando las continuas zancadillas políticas para llevar sus planes a feliz término. Cuente usted con nuestro decidido apoyo de siempre“, dijo



En respuesta, el mandatario aseguró que no hay que perder la motivación ni ser triunfalistas.



“Cuando usted dice, ¿qué pasa cuando alguien quiere hacer zancadilla? Hay que esquivarla, sin rencores, con optimismo y para adelante. Ese es el orgullo que yo siento, yo gobierno para todo un país, yo no gobierno por presiones. Sí creemos que hay que ir integrando cada vez a más sectores que tienen ese sentido de progreso y así es que queremos gobernar a Colombia”, señaló.



Durante el evento, Duque le hizo un reconocimiento al ministro de Agricultura saliente, Andrés Valencia, y señaló que hizo un trabajo “impecable”.



“Y yo sé que su compañero Rodolfo Enrique Zea (designado ministro de Agricultura), que fue su compañero de universidad, una vez más va a recibir su cuaderno. No tengo duda de que seguiremos esa línea que nos hemos trazado para ser un verdadero esquema de visión del sector de corto, mediano y largo plazo”, concluyó.

