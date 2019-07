"Acudiré a las autoridades para demostrar mi inocencia": general Jorge Horacio Romero

El general Jorge Horacio Romero, jefe del comando de apoyo de Acción Integral y desarrollo, respondió al Ministerio de la Defensa luego que fuera llamado a calificar servicios tras ser vinculado en hechos de corrupción dentro de la institución.

Aseguró que recibió con asombro la decisión del señor Ministro Guillermo Botero, pues consideraba a la institución garante del derecho a la presunción de inocencia, como hasta la fecha lo había sido.

Lea aquí: Por hechos de corrupción retiran del Ejército al general Jorge Romero

El general dejó claridad frente los señalamientos por los cuales lo apartan de su cargo y sacan de la institución castrense.

Manifestó que conoce una investigación en su contra que se adelanta por la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, pero que aún no ha sido vinculado formalmente al proceso que se encuentra en etapa de indagación preliminar.

Así mismo indicó que respecto del tema de los salvoconductos "quiero dejar claridad que el Comandante de la Brigada no es competente para expedir ni ordenar que se expidan los permisos, para esto existe comité que estudia y avala dichas solicitudes en el marco de la ley, segundo, con ocasión de una solicitud del CAI Laureles (Medellín) en febrero de 2017, conocí unos hechos relacionados con presuntas irregularidades en la expedición de un permiso especial, por lo que ordené la apertura de la investigación disciplinaria en contra del sr. Coronel Norberto Dueñas quien se desempeñaba como Jefe de Estado Mayor y es quien firma el salvoconducto, al parecer no se cumplieron los procedimientos establecidos en su emisión, tercero, los salvoconductos sobre los que recaen los señalamientos de los medios y relacionados con personas integrantes de la oficina de Envigado, capturadas el año pasado, esos salvoconductos fueron expedidos cuando yo ya no estaba en la Cuarta Brigada en Medellín, ya estaba en la Tercera División en Cauca y Nariño".

Frente a los cargos de corrupción, el alto oficial señala que las funciones de contratación no están a cargo del Comandante de la Brigada, y que por el contrario recaen en el ordenador del gasto.

"De mi parte tengo la absoluta certeza de no haber intervenido en ningún proceso de contratación, lo que demostraré a los entes de control como corresponde, todos los procesos de contratación de esa época fueron objeto de las revisiones y los controles internos correspondientes".

Finalmente, aseguró que acudirá ante las autoridades que sea requerido para demostrar su inocencia.