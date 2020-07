Alex Char me ofreció $5.000 millones para que me le torciera al procurador general: Pulgar

En su columna 'Índice y Pulgar' en el portal Los Danieles, el periodista Daniel Coronell reveló una nueva grabación en la que se escucha a Eduardo Pulgar, senador de La U, asegurar que el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, le ofreció dinero en 2016 para votar por la entonces candidata a la Procuraduría, María Mercedes López.

“A mí Alex Char me ofreció cinco mil millones de barras, para que yo me le torciera al procurador general y me fuera a votar con la vieja. Cinco mil millones de barras. Y le he dicho al man: No (…) y yo me quedé con Carrillo”, se escucha en la grabación.

Posteriormente, Pulgar dice: "“No joda, ¿qué te voy a decir? Son cinco mil barras y yo lo pensé. ¿Sí me entiendes? Eso es un resto de plata. Un billete. Para hacer un edificio. Yo te lo digo para que tú sepas (…) y lo rentas y vives toda la vida de eso. Ahora yo dije, me encerré en un cuarto, y dije: es la única forma en que la gente me conozca, como un tipo… como soy… como un tipo íntegro y serio”.

El exalcalde Char, según señaló Coronell en su columna, rechazó el señalamiento y lo calificó como falso.

“Por Dios, hasta dónde hemos llegado. Esto es una locura. Eso no es cierto. ¡Qué locura! Obviamente ese era un debate que nos importaba a todos, pero yo no me metí. Yo estaba de alcalde. Eso es una total falsedad. Por Dios”, respondió Char a Coronell.

La grabación es la misma en la que se escucha a Pulgar ofrecer un soborno al juez de Usiacurí, Ronald Padilla, y por la que las autoridades investigan al congresista de La U.