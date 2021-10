Alfredo Saade se distancia del Pacto Histórico y buscará la Presidencia por firmas

El líder cristiano del movimiento Levántate, Alfredo Saade, anunció que se distanciará del Pacto Histórico y aseguró que varios miembros de esa coalición le están haciendo daño al senador Gustavo Petro.

Además, dijo que hace varios meses hizo la petición oficial para ser parte del pacto, cuya respuesta no llegó.

“Tocamos las puertas casi dos meses al Pacto Histórico y no fue posible ingresar, nunca nos dejaron entrar. Nos trataron de una manera que no la merecemos, dejo claro que Gustavo Petro desde un principio dijo que ‘sí’ pero infortunadamente no pudimos volver a hablar”, señaló

Así que ahora buscará firmas para avalar su candidatura a la Presidencia de la República y, en un futuro, aspira tener el aval de un partido político para proponer candidatos al Congreso de la República.