‘Algo de mí’ es la canción con la que recordaré a Camilo Sesto: Ángela Carrasco

La reconocida y también cantante Ángela Carrasco contó durante la entrevista el significado que tiene para ella el artista musical y el cómo se enteró de la noticia: “recibí una llamada a la madrugada diciendo que las cosas no andan bien, más tarde me confirman que no pudo ser. Es un día largo y muy gris.”

En cuanto a cómo se conocieron explicó que: “nos conocimos en un programa de televisión que se llamaba ‘Señoras y Señores’ hablamos un poco, pero en donde realidad entablamos una relación fue en ‘Jesucristo súper star’, compartimos escenario juntos, formó parte de mi vida y eso nunca se va a borrar de mi memoria.”

En cuanto a ‘Callados’, la canción que grabaron juntos contó que: “él no iba a hacer ese disco, pero él fue a verme a la grabación cuando la estaba haciendo y le pareció que esa no era la idea que tenía para el disco. Terminó haciéndome el disco con tan buena suerte que vinieron más canciones.”

Ángela Carrasco recuerda a Camilo Sesto porque “yo me convertí en una de las artistas que asistía a sus shows, me dejaba cantar en sus conciertos. Yo siempre recordaré a Camilo en una plena risa, era la persona más ocurrente que te puedes imaginar.”

Aunque la última conversación de los artistas musicales fue hace un mes, recordó que siempre quedaban en verse, pero nunca lo hicieron.