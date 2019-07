Algunos excombatientes decidieron seguir traqueteando: Emilio Archila

El Alto consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, señaló que varios excabecillas de las FARC decidieron continuar con el negocio del narcotráfico y abandonar la inmensa oportunidad de estar en el proceso de paz:

"Hay unos pocos excombatientes que resolvieron fue seguir traqueteando, seguir siendo narcotraficantes para el presidente este problema es muy severo en el que seguimos trabajando", señaló.



Con respecto a la desaparición de Jesús Santrich, aseguró que está no afecta el proceso de paz ya que más de 10,000 excombatientes de la antigua guerrilla siguen totalmente comprometidos:



"Es un muy mal ejemplo es un tema noticioso, es una tristeza que alguien con ese liderazgo traicione a las víctimas y traicione a sus compañeros, además traicione a la justicia y la confianza que el país le ha dado, pero por esa decisión no se está desmoronando el proceso de paz", agregó.



Con respecto al artículo publicado por The Economist en el que aseguran que si no se combate el problema de los cultivos ilícitos Colombia va a vivir una nueva guerra, Archila aseguró que en los 10 meses del gobierno del presidente Iván Duque se han sustituido 10.000 hectáreas y 25.000 familias se han unido a este programa en el que se reemplazan las siembras ilegales por productos legales. Además, señaló que a estas personas se les están legalizando sus predios y estas se comprometen a no regresar a la ilegalidad.