Alias Macaco pide pista en la JEP

El ex jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, más conocido con el alias de Macaco, le manifestó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su deseo de someterse a este tribunal. Esto, según manifestó, con el propósito de contribuir con verdad sobre los hechos más crueles cometidos por los paramilitares y también con reparación para sus víctimas.

“Pido a la sociedad colombiana y a la justicia transicional me dé la oportunidad de rehacer mi vida al lado de mi familia y de mis seres queridos. No seré inferior al clamor de paz del pueblo colombiano y pondré todo mi empeño en la reparación integral”, expresó el ex jefe paramilitar.

“Macaco” reconoce que causó mucho daño y dolor a la sociedad colombiana y se puso a disposición de todos los órganos del Sistema de Verdad, Reparación y No Repetición para aportar en el propósito de alcanzar la reparación del pueblo colombiano.